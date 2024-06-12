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Турция поставила Грузии бронеавтомобили VURAN, разработанные по стандартам НАТО

Турция поставила Грузии бронеавтомобили VURAN, разработанные по стандартам НАТО

Минобороны Грузии получило от Турции партию бронеавтомобилей VURAN, разработанных по стандартам НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Грузии.

Как сообщается, минозащищенные автомобили были предоставлены Грузии на основании соглашения с турецкой стороной. Церемония передачи техники состоялась на военной базе Вазиани в Грузии. Ведомство отмечает, что бронетехника VURAN оборудована по стандартам НАТО и будет значительно способствовать усилению оборонной способности страны, а также углублению отношений Грузии и Турции.

Минобороны Грузии в 2022 году заключило соглашение с турецкой компанией ASFAT, производящей военную технику, по которому страна получит бронеавтомобили высокой проходимости.

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