Работника, прокладывавшего интернет-кабель, убило током

В Лянкяранском районе произошел несчастный случай.
Сегодня на территории села Гермятюк Лянкяранского района житель села Мамуста Джамиль Зохраб оглу Гасанов (1992 г. р.) при прокладке интернет-кабеля задел высоковольтные линии электропередач, и его ударило током, передает АПА.
Он был доставлен в центральную больницу Лянкяранского района. Факт его смерти был зарегистрирован до оказания медицинской помощи. Тело передано по назначению.
По факту проводится расследование.
Дж.Гасанов был сотрудником одного из интернет-провайдеров.