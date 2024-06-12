Работника, прокладывавшего интернет-кабель, убило током

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В Лянкяранском районе произошел несчастный случай.

Сегодня на территории села Гермятюк Лянкяранского района житель села Мамуста Джамиль Зохраб оглу Гасанов (1992 г. р.) при прокладке интернет-кабеля задел высоковольтные линии электропередач, и его ударило током, передает АПА.

Он был доставлен в центральную больницу Лянкяранского района. Факт его смерти был зарегистрирован до оказания медицинской помощи. Тело передано по назначению.

По факту проводится расследование.

Дж.Гасанов был сотрудником одного из интернет-провайдеров.