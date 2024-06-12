В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

136 Просмотров

Неизвестные совершили нападение на синагогу в столице Армении, Ереване. Местная полиция ведет расследование антисемитского инцидента, пишут израильские СМИ.

Установлено, что злоумышленники бросали булыжники в окна здания, разбив их.

Руководитель аппарата премьер-министра, председатель Совета по делам национальных меньшинств Араик Арутюнян, комментируя инцидент, заявил, что в армянском обществе «царит атмосфера толерантности и взаимоуважения к национальным меньшинствам».

С 7 октября 2023 года было совершено несколько подобных нападений на единственную синагогу в городе, включая попытки поджога.