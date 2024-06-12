Путин экстренно созвал генералов |
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна |
В Азербайджане предлагают повысить штрафы для водителей и снизить для должностных лиц |
Баку осудил применение силы против протестующих во Франции |
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео) |
Турецкий космонавт коснулся своих азербайджанских корней (видео) |
Грузия готовится к восстановлению дипотношений с Россией |
Кулеба поблагодарил Байрамова за гумподдержку Азербайджана (фото) |
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео) |
Главное Мир

В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

Неизвестные совершили нападение на синагогу в столице Армении, Ереване. Местная полиция ведет расследование антисемитского инцидента, пишут израильские СМИ.

Установлено, что злоумышленники бросали булыжники в окна здания, разбив их.

Руководитель аппарата премьер-министра, председатель Совета по делам национальных меньшинств Араик Арутюнян, комментируя инцидент, заявил, что в армянском обществе «царит атмосфера толерантности и взаимоуважения к национальным меньшинствам».

С 7 октября 2023 года было совершено несколько подобных нападений на единственную синагогу в городе, включая попытки поджога.

Теги:
Из этой рубрики
Байден обнял своего сына, признанного виновным в незаконном хранении оружия
Мир

Байден обнял своего сына, признанного виновным в незаконном хранении оружия

2024/06/12, 13:05
От Макрона стали отворачиваться его союзники
Мир

От Макрона стали отворачиваться его союзники

2024/06/12, 13:04
Путин экстренно созвал генералов
Мир

Путин экстренно созвал генералов

2024/06/12, 12:36
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна
Мир

Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

2024/06/12, 12:33
«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю
Мир

«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю

2024/06/12, 11:50
В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги
Мир

В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

2024/06/12, 11:21
Ошибки, которые привели к войне
Мир

Ошибки, которые привели к войне

2024/06/12, 10:55
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)
Мир

Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

2024/06/12, 10:37
ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней
Мир

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней

2024/06/12, 09:59