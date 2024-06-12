В Азербайджане предлагают повысить штрафы для водителей и снизить для должностных лиц

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В Азербайджане предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и повысить ряд штрафов.

Так, за организацию парковочных мест на государственных автомагистралях, оказание парковочных услуг или требование оплаты за эту услугу физические лица будут штрафоваться на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица – на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лица – на сумму от 1 500 до 2 000 манатов. Если применение этих мер не будет признано достаточным, в зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя будет применен административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно добавленной в Кодекс статье 327.1-2, за движение транспортных средств (помимо велосипедов и малых электрических транспортных средств) по велодорожкам и парковку на них предусмотрен штраф в размере 100 манатов.

Также будут увеличены штрафы за нарушение правил парковки:

Согласно поправке, водители полностью или частично не оплатившие парковку, будут оштрафованы на 20 манатов (сейчас штраф составляет 10 манатов). За парковку автомобиля не в соответствии с предусмотренными правилами (нарушение линий разметки) будет наложен штраф в 20 манатов (сейчас он составляет 10 манатов).

Кроме того, штраф за занятие парковочного места, предназначенного для автомобилей с опознавательным знаком «инвалид», предлагается увеличить с 10 до 60 манатов. Паркующихся в местах для служебных автомобилей ждет штраф в размере 40 манатов, парковка на местах для такси – 40 манатов. Парковка на тротуаре – 60 манатов.

Новые штрафы будут применяться за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими малыми электромобилями. Нарушившие правила водители малых электромобилей будут оштрафованы на 200 манатов.

Согласно поправкам, штраф за вождение без прав увеличивается со 100 до 200 манатов.

Проезд на красный и выезд на встречку – 100 манатов.

За движение по выделенным полосам для автобусов других транспортных средств предусматривается штраф в размере 100 манатов и 2 балла.

Наказывать предлагают и велосипедистов:

За парковку велосипедов и небольших электромобилей за пределами парковочных мест для них будет взиматься штраф в размере 10 манатов.

Однако, согласно поправкам, снижаются штрафы за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, и предрейсового медицинского осмотра водителей. За отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств и медицинского осмотра водителей должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 200 манатов.

В действующем законодательстве в этих случаях предусмотрен штраф от 500 до 800 манатов.