В Азербайджане в мороженом обнаружены опасные бактерии (список)

406 Просмотров

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело мониторинг мороженого и обнаружило бактерии.

Мороженое, признанное несоответствующим требованиям:

Ванильное мороженое «İçərişəhər», кофейное мороженое «Soyuq», молочно-клубничное мороженое «Soyuq», мороженое«ICE Dream», мороженое «Yolka», производимые ООО «Rich S.A».

Мороженое «Qlobus Eskimo» ванильное 12%, мороженое «Zoluşka», клубничное мороженое «Selena» производства физического лица Юсубовой Сярингуль Керем гызы.

Мороженое под торговой маркой «Qoşa Qapı» производства «Camal» LTD.

Мороженое под торговой маркой «Naturalika», производимое физическим лицом Поладовым Музаффаром Муслим оглу.

За текущий период было отобрано в общей сложности 69 образцов мороженого от 26 производителей.

По результатам испытаний бактерии (Enterobacteriaceae), считающиеся опасными для здоровья человека, были обнаружены в 10 продуктах, принадлежащих 4 производителям.