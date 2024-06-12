Путин экстренно созвал генералов |
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна |
В Азербайджане предлагают повысить штрафы для водителей и снизить для должностных лиц |
Баку осудил применение силы против протестующих во Франции |
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео) |
Турецкий космонавт коснулся своих азербайджанских корней (видео) |
Грузия готовится к восстановлению дипотношений с Россией |
Кулеба поблагодарил Байрамова за гумподдержку Азербайджана (фото) |
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео) |
Главное Мир

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвало четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе. Заявление ВОЗ приводит РИА Новости.

В документе говорится, что табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь уносят жизни 19 млн человек в год во всем мире. В Европейском регионе этот показатель составляет 2,7 млн человек в год.

В ВОЗ считают, что объединение этих и других промышленных секторов в небольшое число мощных транснациональных корпораций позволило им получить значительную власть над правовыми и политическими условиями, в которых они работают, а также препятствовать принятию нормативных актов, представляющих общественный интерес, которые могут повлиять на размер их прибыли.

Теги:
Из этой рубрики
Путин экстренно созвал генералов
Мир

Путин экстренно созвал генералов

2024/06/12, 12:36
Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна
Мир

Спецслужба Армении сделала заявление на фоне ожидаемого теракта против Пашиняна

2024/06/12, 12:33
«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю
Мир

«Хезболла» выпустила по меньшей мере 90 ракет по Израилю

2024/06/12, 11:50
В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги
Мир

В Ереване вандалы разбили булыжниками окна синагоги

2024/06/12, 11:21
Ошибки, которые привели к войне
Мир

Ошибки, которые привели к войне

2024/06/12, 10:55
Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)
Мир

Час икс: Србазан планирует вооруженную атаку на Пашиняна (видео)

2024/06/12, 10:37
ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней
Мир

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, ежегодно уносящих миллионы жизней

2024/06/12, 09:59
Патрушев сохранил за собой место в СБ России
Мир

Патрушев сохранил за собой место в СБ России

2024/06/12, 00:56
В перестрелке в Ереване погиб минимум один человек
Мир

В перестрелке в Ереване погиб минимум один человек

2024/06/12, 00:54