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Пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Пассажирские поезда будут останавливаться в Уджаре и Ляки

Скоростные пассажирские поезда отныне будут останавливаться в Уджаре и Ляки.

Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Санубар Назарова.

По ее словам, четыре поезда FLIRT, доставленные в Азербайджан в конце прошлого года, уже готовы к полноценной эксплуатации.

«Сегодня организован символический рейс в направлении станций Уджар и Ляки. Теперь порядка 100 тыс. человек, проживающих в Уджарском и Агдашском районах смогут пользоваться скоростными пассажирскими поездами», – добавила С.Назарова.

Она подчеркнула, что в поездах есть вагон-бары, а также специальные места для людей с ограниченными возможностями, место для велосипедов.

«Поезда оснащены ​​инновационной системой безопасности, которая позволяет пассажирам совершать поездки комфортно и безопасно», – резюмировала Санубар Назарова.

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