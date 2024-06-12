В США сбежавший бык напал на женщину в красном, трое пострадали (видео)

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В США бык сбежал с арены во время родео в штате Орегон, напал на зрителей и покалечил трех из них. Об этом пишет New York Post.

Попавший на видео инцидент произошел 8 июня во время 84-го традиционного родео в городе Систерс. Камеры сняли, как бык бегает по пространству за ареной и в какой-то момент нападает на женщину в красной рубашке. Агрессивное животное несколько раз подбросило пострадавшую на рогах, а потом наступило на нее.

Позже быка удалось схватить и утихомирить, причем в процессе пострадал полицейский. Всего помощь понадобилась троим. Двоих пришлось госпитализировать, их выписали уже на следующий день.

