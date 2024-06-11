Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении

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В ряде сел Гёйчайского района возникнут перебои в электроснабжении.

Об этом говорится в заявлении главного инженера Гёйчайской электросети Мовсума Агаева, которое приводит «Репорт».

По его словам, в связи с ремонтными работами на подстанции в селе Быгыр 12 июня с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии 2 600 абонентам в селах Лякчылпаг, Мырты, Алыкянд, Шякяр, Гарахыдыр, Вейсалли, Ялман и Гараман.

Отметим, что ремонтные работы на аварийных подстанциях в районе планируется проводить в поочередном порядке.