Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении

В ряде сел Гёйчайского района возникнут перебои в электроснабжении.
Об этом говорится в заявлении главного инженера Гёйчайской электросети Мовсума Агаева, которое приводит «Репорт».
По его словам, в связи с ремонтными работами на подстанции в селе Быгыр 12 июня с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии 2 600 абонентам в селах Лякчылпаг, Мырты, Алыкянд, Шякяр, Гарахыдыр, Вейсалли, Ялман и Гараман.
Отметим, что ремонтные работы на аварийных подстанциях в районе планируется проводить в поочередном порядке.