Кулеба поблагодарил Байрамова за гумподдержку Азербайджана (фото) |
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео) |
Путин благодарит Анкару за стремление уладить ситуацию в Украине |
Бербок: Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для мира |
Байрамов: Азербайджан одним из первых оказал Украине гумподдержку (фото) |
В Азербайджане и Иране пройдут военные учения |
Кобахидзе счел санкции США оскорбительными |
Баку и Вена подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества (фото) |
«Алиев в новейшей истории сделал столько, что вряд ли какой-то президент повторит это после» |
Главное Общество

Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении

Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении

В ряде сел Гёйчайского района возникнут перебои в электроснабжении.

Об этом говорится в заявлении главного инженера Гёйчайской электросети Мовсума Агаева, которое приводит «Репорт».

По его словам, в связи с ремонтными работами на подстанции в селе Быгыр 12 июня с 10:00 до 15:00 возникнут перебои в подаче электроэнергии 2 600 абонентам в селах Лякчылпаг, Мырты, Алыкянд, Шякяр, Гарахыдыр, Вейсалли, Ялман и Гараман.

Отметим, что ремонтные работы на аварийных подстанциях в районе планируется проводить в поочередном порядке.

Теги:
Из этой рубрики
Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении
Общество

Жители гейчайских сел столкнутся с перебоями в электроснабжении

2024/06/11, 22:42
Известны результаты вступительных экзаменов по II и III группам
Общество

Известны результаты вступительных экзаменов по II и III группам

2024/06/11, 21:02
СГБ задержала шпиона Сохраби Акбар Гесмата
Общество

СГБ задержала шпиона Сохраби Акбар Гесмата

2024/06/11, 16:23
В Азербайджане наказан еще один тиктокер
Общество

В Азербайджане наказан еще один тиктокер

2024/06/11, 16:10
Назначен ректор Военного института Внутренних войск МВД
Общество

Назначен ректор Военного института Внутренних войск МВД

2024/06/11, 16:00
Депутат не одобряет предлагаемый запрет на браки между кузенами
Общество

Депутат не одобряет предлагаемый запрет на браки между кузенами

2024/06/11, 15:24
В Азербайджане кузенам запретят вступать в брак
Общество

В Азербайджане кузенам запретят вступать в брак

2024/06/11, 14:20
Лукашенко о Шуше: Такого места я нигде не видел
Общество

Лукашенко о Шуше: Такого места я нигде не видел

2024/06/11, 13:49
В Азербайджане приостановлена ​​деятельность частной клиники
Общество

В Азербайджане приостановлена ​​деятельность частной клиники

2024/06/11, 11:59