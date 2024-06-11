Азербайджан завлекает турецких инвесторов

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В турецкой провинции Бурса 11 июня состоялся семинар на тему «Инвестиционная среда Азербайджана: стимулирование, льготы, возможности импорта и экспорта».

Целью мероприятия, организованного Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSO), стало привлечение внимания местных инвесторов к потенциалу развивающегося рынка Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

В мероприятии приняли участие торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев и главный советник Торгового представительства страны Джавид Абдуллаев.

Турецким инвесторам была представлена всесторонная информация об инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане, особое внимание было обращено на программы развития сельского хозяйства и животноводства. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием сферы туризма и состоянием рынка недвижимости.

Представители Торгового представительства также проинформировали предпринимателей братской страны о системе налогообложения в Азербайджане, государственном стимулировании инвестиционной деятельности и льготах, предусмотренных для инвесторов.