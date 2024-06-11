Путин рассчитывает встретиться с Эрдоганом в начале июля (видео)

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Хакан Фидан прибыл в Кремль из Нижнего Новгорода, где прошел саммит министров иностранных дел стран БРИКС.

В ходе встречи Путин заявил, что планирует встретиться с Эрдоганом в Астане в начале июле.

«Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – отметил российский лидер на встрече с Фиданом.