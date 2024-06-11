Представитель Армении на заседании Военного комитета НАТО

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Заместитель начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Артур Ероян 11 июня по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов. Об этом сообщает Минобороны Армении.

Цель встречи заключалась в обсуждении международных и региональных актуальных вопросов, а также вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.

В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Республики Армения и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО.