В Армении задумались о референдуме о членстве в ЕС

126 Просмотров

В Армении четыре партии призвали к организации референдума о вступлении Армении в Евросоюз.

В своем заявлении лидеры партий Тигран Хзмалян (Европейская партия), Арам Саркисян («Республика»), Арман Бабаджанян («Во имя Республики») и Левон Ширинян (Христианско-демократическая партия) отметили, что «исходя из геополитических процессов и внутриармянской необходимости» предлагают организовать референдум в ближайшие 3-4 месяца. Об этом пишет Аrmenia today.

В мае премьер Армении Никол Пашинян в рамках Копенгагенского саммита демократии заявил о желании видеть Армению членом Евросоюза уже в этом году. Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян 29 февраля заявил о готовности Армении стать кандидатом в члены ЕС. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 8 марта в интервью турецкому TRT заявил, что «у народа Армении действительно есть европейские устремления».