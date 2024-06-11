Кулеба поблагодарил Байрамова за гумподдержку Азербайджана (фото) |
Продолжается вывод РМК из Азербайджана (видео) |
Путин благодарит Анкару за стремление уладить ситуацию в Украине |
Бербок: Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для мира |
Байрамов: Азербайджан одним из первых оказал Украине гумподдержку (фото) |
В Азербайджане и Иране пройдут военные учения |
Кобахидзе счел санкции США оскорбительными |
Баку и Вена подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества (фото) |
«Алиев в новейшей истории сделал столько, что вряд ли какой-то президент повторит это после» |
Главное Мир

В Армении задумались о референдуме о членстве в ЕС

В Армении задумались о референдуме о членстве в ЕС

В Армении четыре партии призвали к организации референдума о вступлении Армении в Евросоюз.

В своем заявлении лидеры партий Тигран Хзмалян (Европейская партия), Арам Саркисян («Республика»), Арман Бабаджанян («Во имя Республики») и Левон Ширинян (Христианско-демократическая партия) отметили, что «исходя из геополитических процессов и внутриармянской необходимости» предлагают организовать референдум в ближайшие 3-4 месяца. Об этом пишет Аrmenia today.

В мае премьер Армении Никол Пашинян в рамках Копенгагенского саммита демократии заявил о желании видеть Армению членом Евросоюза уже в этом году. Спикер Нацсобрания Армении Ален Симонян 29 февраля заявил о готовности Армении стать кандидатом в члены ЕС. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 8 марта в интервью турецкому TRT заявил, что «у народа Армении действительно есть европейские устремления».

Теги:
Из этой рубрики
Байден уважает вердикт присяжных в отношении своего сына
Мир

Байден уважает вердикт присяжных в отношении своего сына

2024/06/11, 21:16
В Армении задумались о референдуме о членстве в ЕС
Мир

В Армении задумались о референдуме о членстве в ЕС

2024/06/11, 20:50
Число жертв в Газе достигло 37164
Мир

Число жертв в Газе достигло 37164

2024/06/11, 19:42
Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия
Мир

Хантера Байдена признали виновным по делу о хранении оружия

2024/06/11, 19:26
Палестинцы получат американскую гумпомощь в размере $400 млн
Мир

Палестинцы получат американскую гумпомощь в размере $400 млн

2024/06/11, 18:49
Пожар в Версальском дворце во Франции (видео)
Мир

Пожар в Версальском дворце во Франции (видео)

2024/06/11, 18:35
«Будет ад». США пригрозили Китаю секретным оружием
Мир

«Будет ад». США пригрозили Китаю секретным оружием

2024/06/11, 17:54
Польша считает абсолютно вероятным нападение России на Евросоюз
Мир

Польша считает абсолютно вероятным нападение России на Евросоюз

2024/06/11, 17:46
Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем
Мир

Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем

2024/06/11, 17:31