Лукашенко принял Гафарову: что известно (фото)

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Находящаяся в Республике Беларусь с официальным визитом спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с президентом страны Александром Лукашенко. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Президент Александр Лукашенко искренне приветствовал спикера парламента Азербайджана и заявил о своей вере в то, что текущий визит внесёт вклад в развитие взаимоотношений двух парламентов.

На встрече отмечался прогресс стратегических связей, основанных на взаимных доверии и уважении, а также на дружбе и сотрудничестве.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси, особенно в эти дни, когда отмечается 80-летие освобождения страны от фашистских захватчиков, высоко ценим вклад азербайджанцев в победу и освобождение белорусских земель; их подвиг помнят.

В ходе беседы президент Александр Лукашенко с большим удовольствием вспомнил прошлогодний визит в Азербайджан, высоко оценил встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и достижения Азербайджана под руководством главы государства. Он отметил, что Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был очень дальновидной, могущественной личностью, а президент Ильхам Алиев является достойным преемником Великого лидера.

«Он проделал такую работу, что вряд ли какой-то президент после Ильхама Алиева сделает это снова», – отметил глава белорусского государства.

Президент Беларуси, напомнив, что во время своего визита в Азербайджан он вместе с президентом Ильхамом Алиевым посетил и наши освобождённые от оккупации территории, особо отметил климат и природную красоту Шуши.

«Я уверен, что вы добьётесь ещё одного успеха в восстановлении жизни на этих территориях, и мы с удовольствием будем участвовать в этом», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также выразил удовлетворение уровнем отношений между парламентами двух стран, сказав, что межпарламентские отношения не отстают от нынешнего уровня взаимосвязей двух государств.

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова поблагодарила президента Беларуси за оказанные высокое гостеприимство и добрые слова о нашей стране, и передала ему приветствия от президента Ильхама Алиева.

Президент Александр Лукашенко попросил передать свои приветствия президенту Азербайджана.

Как вслед за этим сказала спикер Сагиба Гафарова, наши народы объединяют традиционные узы дружбы и общие ценности, а двусторонние отношения развивались во всех сферах с обретения государствами независимости. Она особо отметила роль высокоуровневых связей между главами государств в развитии этих связей. Сагиба Гафарова отметила, что официальный визит президента Ильхама Алиева в Республику Беларусь в 2018 году и государственный визит президента Александра Лукашенко в Азербайджан в прошлом месяце, и подписанные во время этих визитов документы придали особый импульс нашим отношениям.

Спикер Милли Меджлиса отметила важность успешного продолжения этих отношений и на уровне парламентов, которые сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

На встрече также были высказаны мнения о развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и имеющемся потенциале в этой области. Отмечалось, что в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан были проведены переговоры о возможности дальнейшего расширения сотрудничества и углубления связей по многим направлениям. Собеседники подчеркнули важность работы парламентов по созданию соответствующей законодательной базы в этой связи.