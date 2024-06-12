В Армении рухнул урожай сельхозпродукции

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В этом году по сравнению с прошлым годом урожай в Армении упал примерно на 30%. Об этом заявил эксперт в сфере сельского хозяйства Грач Берберян, которого цитирует news.am.

Он пояснил, хоть этот год и вышел дождливым, но с точки зрения сельского хозяйства он выдался плохой.

«С одной стороны, в Армавире выпал град, в результате чего были повреждены абрикосовые, яблоневые и вишневые сады, а с другой стороны, не происходит опыление. Год назад я говорил, что надо решить вопрос пчеловодства, чтобы происходило опыление. Но правительство ничего не сделало», – отметил он.

По его оценке, потери жителей зон стихийного бедствия в Лори и Тавуше в сфере сельского хозяйства составили 300 млн. драмов.