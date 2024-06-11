Эрдоган впервые за 18 лет посетил штаб оппозиции (видео)

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Президент и лидер правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Тайип Эрдоган нанес 11 июня ответный визит в Анкаре главе основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю. Турецкий лидер впервые за 18 лет посетил штаб-квартиру оппозиции, отмечает телеканал TRT Haber

Эрдоган и Озель встречались 2 мая по инициативе лидера партии республиканцев. Это была первая за восемь лет встреча турецкого президента с лидером оппозиции. Основными вопросами повестки были подготовка новой конституции и ситуация в экономике. Они сохранили актуальность и для нынешней встречи, сообщают аналитики.

