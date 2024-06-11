Азербайджан и Иран проведут совместные военные учения |
Кобахидзе счел санкции США оскорбительными |
Баку и Вена подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества (фото) |
«Алиев в новейшей истории сделал столько, что вряд ли какой-то президент повторит это после» |
В Азербайджане кузенам запретят вступать в брак |
Лукашенко о Шуше: Такого места я нигде не видел |
Мишель решил «свергнуть» Урсулу фон дер Ляйен |
Главный враг Азербайджана собрался в отставку |
Евросоюз рассматривает возможность транзита азербайджанского газа через Украину в 2025 году |
Главное Политика

14 июня парламент Азербайджана обсудит 11 вопросов

14 июня парламент Азербайджана обсудит 11 вопросов

Объявлены дата и повестка дня очередного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Согласно информации отдела прессы и связей с общественностью парламента, в повестку заседания, которое состоится 14 июня, включено 11 вопросов.

1. Законопроект «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2023 год» (третье чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете на 2024 год» (второе чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Закон «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год» (второе чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Закон «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год» (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте» (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете» (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы «О государственной пошлине», «О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)», «О списке предметов, могущих принадлежать определенным участникам гражданского оборота, нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом», «О таможенном тарифе» и «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в Закон «Об аудиторской службе» (второе чтение).

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко принял Гафарову: что известно (фото)
Политика

Лукашенко принял Гафарову: что известно (фото)

2024/06/11, 18:23
Зеленский исключил компромиссы с РФ для остановки войны (видео)
Политика

Зеленский исключил компромиссы с РФ для остановки войны (видео)

2024/06/11, 18:18
Кобахидзе счел санкции США оскорбительными
Политика

Кобахидзе счел санкции США оскорбительными

2024/06/11, 18:11
Эрдоган впервые за 18 лет посетил штаб оппозиции (видео)
Политика

Эрдоган впервые за 18 лет посетил штаб оппозиции (видео)

2024/06/11, 18:03
14 июня парламент Азербайджана обсудит 11 вопросов
Политика

14 июня парламент Азербайджана обсудит 11 вопросов

2024/06/11, 18:00
Пашинян и О'Брайен обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана
Политика

Пашинян и О’Брайен обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана

2024/06/11, 17:34
«Алиев в новейшей истории сделал столько, что вряд ли какой-то президент повторит это после»
Политика

«Алиев в новейшей истории сделал столько, что вряд ли какой-то президент повторит это после»

2024/06/11, 16:41
Алиев поздравил Путина
Политика

Алиев поздравил Путина

2024/06/11, 15:38
В Баку создаются новые автобусные полосы
Политика

В Баку создаются новые автобусные полосы

2024/06/11, 14:40