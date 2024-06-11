Пашинян и О’Брайен обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян придал важность проведению в Ереване заключительного заседания стратегического диалога Армения-США и выразил уверенность, что оно придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению многоотраслевого сотрудничества. Он подчеркнул последовательную поддержку США реализуемых в Армении «демократических» реформ.

О’Брайен с удовлетворением подчеркнул, что заседание прошло эффективно, добавив, что администрация США продолжит оказывать поддержку правительству Армении в целях продвижения реформ в различных направлениях.

Собеседники коснулись переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации, проекта правительства Армении «Перекресток мира» и его принципов.