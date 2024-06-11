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Армения и Франция обсудили углубление военного сотрудничества

Армения и Франция обсудили углубление военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны и начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян обсудил с командующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шиллем вопросы развития сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Асрян находится в Германии для участия в конференции командующих сухопутными войсками стран Европы. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества, особенно в области обмена опытом и подготовки личного состава, сообщили в Минобороны.

Кроме того, Асрян встретился с заместителем главы европейского командования ВС США Стивеном Башамом, с которым обсудил армяно-американское военное сотрудничество и реформы в армянской армии. Начальник Генштаба представил детали проводимых реформ и выразил надежду на поддержку США в их реализации.

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