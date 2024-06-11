Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем

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В конце мая Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в боевых действиях в Украине. Это может свидетельствовать о новом этапе в использовании Кремлем преступников в войне.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экс-заключенных, которые поддерживают связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме. По их словам, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Пока непонятно, является ли их освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки.

По состоянию на начало 2022 года в российских тюрьмах отбывали наказание около 30 тысяч женщин. Вербовщики начали обход по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью 2023 года. Однако до сих пор осужденные женщины, поступившие на военную службу, оставались заключенными без официальных объяснений.

«Вербовка женщин-осужденных происходит в момент, когда российское правительство прибегает ко все более нестандартным схемам, чтобы привлечь добровольцев с маргинеса российского общества, пытаясь избежать очередного непопулярного призыва. Кроме заключенных, эти схемы вербовки направлены на должников, обвиняемых в преступлениях и иностранцев», – рассказывают журналисты.

Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Вербовщики предлагали заключенным контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда согласились только около 40 из 400 заключенных колонии.

Как объяснили бывшие заключенные, решение уйти на фронт женщины приняли в том числе из-за суровых условий в российских тюрьмах. Они были вынуждены постоянно молчать и проводили до 12 часов в сутки, выполняя обязательную работу в лесопильной мастерской тюрьмы, даже при минусовой температуре зимой.