СГБ задержала шпиона Сохраби Акбар Гесмата

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Согласно сообщениям, Служба государственной безопасности Азербайджана провела успешную операцию, в результате которой был задержан иностранный гражданин Сохраби Акбар Гесмат. Его обвиняют в шпионаже на территории Азербайджана.

Задержанный действовал в направлении привлечения граждан Азербайджанской Республики к секретному сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства и получения информации, содержащейся в секретных документах, связанных со стратегическими объектами.

В Главном следственном управлении СГБ ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК Азербайджана (шпионаж).

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Акбара Сохраби завершено и направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.