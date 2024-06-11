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Кобахидзе: Неверные шаги руководства Украины не помещают помощи Грузии украинскому народу

Кобахидзе: Неверные шаги руководства Украины не помещают помощи Грузии украинскому народу

Некоторые неверные шаги, сделанные руководством Украины в отношении Грузии, не могут помешать помощи, которую страна оказывает украинскому народу.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Между властями [Грузии и Украины] есть трудности. Это в основном вызвано конкретными решениями, в том числе, как вы помните, посол Украины был отозван из Грузии, посол Грузии был фактически выслан с Украины. Это были неверные шаги, хотя, конечно, они не помешают нашему стремлению оказать максимальную помощь украинскому народу», – сказал Кобахидзе грузинским журналистом во время визита в Берлин, где он примет участие в Конференции по восстановлению Украины.

«Никакие политические решения не станут препятствием для нашей ответственности заботиться об украинском народе», – добавил премьер.

Он отметил, что в Грузии находятся около 26 тыс. беженцев с Украины, которые пользуются бесплатным обслуживанием в различных сферах. Для украинских детей в Грузии бесплатное образование, в том числе на украинском языке. Участие Грузии в конференции, как подчеркнул Кобахидзе, является еще одним выражением поддержки украинскому народу.

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