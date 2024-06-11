Венгрию захотели исключить из клуба стран Восточной Европы из-за Украины

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Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» (Б9) из-за своей позиции по Украине и блокирования всех, связанных с ней инициатив.

Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Дискуссии об исключении Будапешта очень серьезные (…) Вероятно, мы встречаемся в таком формате [с участием Венгрии] в последний раз», — приводит издание слова одного из дипломатов.

При этом Венгрия приглашена на скорый саммит клуба, который состоится в Риге 11 июня. Однако власти страны уже заранее заявили о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон.