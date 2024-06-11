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Двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них скончался

Двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них скончался

Двое французов пытались попасть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них скончался от обезвоживания, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», – сказал собеседник агентства.

По его словам, второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.

«Пока он дошёл до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», – добавил собеседник агентства.

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