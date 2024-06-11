Примечательный визит Алиева в Турцию: Баку держит порох сухим

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По-настоящему братские отношения Азербайджана и Турции предполагают высокую интенсивность дипломатических контактов между двумя странами, в том числе и на высшем уровне. Однако недавний рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию и его переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом примечательны не только потому, что встреча двух лидеров прошла в Анкаре в аэропорту «Эсенбога».

Визит не был анонсирован заранее. Известно о нём стало буквально за несколько часов. Судя по официальным релизам, президенты Азербайджана и Турции обсудили оборонное и оборонно-промышленное сотрудничество двух стран. Впрочем, не исключено, что в ходе переговоров были затронуты и другие темы. Версий хватает. Темой для обсуждения может быть возможное сближение Турции и БРИКС. Определённые нюансы, требующие «сверки часов», могли возникнуть в ходе визита в Москву главы МИД Турции Хакана Фидана. Одной из тем переговоров вполне могли стать драматические события на Ближнем Востоке, тем более что совсем недавно Ильхам Алиев совершил визит в Египет. А эта страна, наряду с Катаром, является одним из основных переговорщиков по урегулированию ситуации вокруг Газы. Наконец, в Швейцарии открывается «Саммит мира» для Украины, и это тоже требует «сверки часов». Тем более что Турция – одна из немногих стран, кто ведёт собственную дипломатическую миссию по достижению мира в Украине.

Однако это всё – предмет гадания. А в «официальном сухом остатке» – обсуждения вопросов оборонного и оборонно-промышленного сотрудничества. Из чего уже можно сделать весьма серьёзные выводы. У Баку и Анкары уже наличествует тесное и многогранное сотрудничество в этой сфере. На вооружении азербайджанской армии стоит множество турецких «образцов», от беспилотников «Байрактар» до ракет SOM и различных модификаций РСЗО. Теперь же, судя по всему, Азербайджан и Турция заговорили не просто о закупках турецкого оружия нашей страной, а о совместном оружейном производстве.

И это, безусловно, полностью укладывается в обозначенный президентом Азербайджана тренд – развитие собственного военно-промышленного комплекса, что в перспективе должно принести и рабочие места, и экспортную выручку, и, разумеется, укрепить собственную безопасность. Совсем недавно расширение военного сотрудничества обсуждалось в ходе визита в Азербайджан премьер-министра Словакии Роберта Фицо. И по совершенно понятным причинам такие вопросы будут в повестке дня отношений Азербайджана и братской Турции. Тем более что турецкий ВПК за последние годы совершил настоящий прорыв. На слуху у многих прежде всего БПЛА, но ими возможности, в том числе экспортные, турецкой военной промышленности не ограничиваются. Турция запускает в серию танк «Алтай», производит солидную «линейку» артиллерийских систем, включая ствольные и реактивные, бронеавтомобили, ракеты… Всё это весьма популярно и на мировом оружейном рынке. И показало свою эффективность в реальных войнах – и в Карабахе, и в Сирии, и в Ливии.

А политическая ситуация диктует свои реалии. Азербайджан блестяще решил свою главную задачу – восстановил территориальную целостность и освободил свои земли от армянской оккупации. Но за отсутствие боеспособной армии в 1992-1993 годах наша страна заплатила слишком дорогую цену. Точно так же, как в 2014 году – Украина, а во время Второй мировой войны – страны Европы, которые слишком опрометчиво решили, что после Первой мировой войны, разгрома Германии и Версальских ограничений новой мировой бойни уже не случится. Ошибались.

А мы сегодня не можем позволить себе повторить те ошибки. Растут реваншистские настроения в Армении, причём, как недавно обратил внимание президент Ильхам Алиев, и в оппозиции, и в правящей группировке, накаляется ситуация вокруг Ирана, продолжается украинская война, полыхает Ближний Восток… Азербайджан на этом фоне прилагает все силы, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан. А это не только продуманная и ювелирно выверенная дипломатия, но и сильная армия. Неудивительно, что главным партнёром здесь стала именно братская Турция.

Так что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, судя по всему, обозначает начало нового этапа в развитии азербайджанской армии и азербайджанского ВПК. Баку, как всегда, действует на опережение.

Отдел политики Minval.az