В ЕС началась схватка за власть: Мишель исключает фон дер Ляйен из ключевых обсуждений

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Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

«Страны ЕС все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы», – приводит слова европейского дипломата Politico, который согласился беседовать с изданием на условиях анонимности.