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В ЕС началась схватка за власть: Мишель исключает фон дер Ляйен из ключевых обсуждений

В ЕС началась схватка за власть: Мишель исключает фон дер Ляйен из ключевых обсуждений

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на семь источников среди европейских дипломатов, чиновников и представителей правительств стран ЕС.

«Страны ЕС все сильнее раздражаются из-за возрастающей роли Шарля Мишеля в процессе выбора кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Кажется, им руководят исключительно личные мотивы», – приводит слова европейского дипломата Politico, который согласился беседовать с изданием на условиях анонимности.

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