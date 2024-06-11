Азербайджан вложит $2 млн в оливковый сад в Дагестане

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Азербайджан намерен инвестировать 2 млн долларов в закладку высокотехнологичного питомника в Дагестане, создание оливкового сада и строительство мощностей по переработке оливок.

Об этих планах на ПМЭФ-2024 объявил учредитель компании S.R.Plast Рамин Сейфуллаев.

Как сообщает Центр поддержки экспорта Дагестана, питомник будет построен по современным технологиям. Также в регионе может появиться первый оливковый сад. Компания также намерена наладить переработку оливок.

«Дагестан сегодня крайне привлекает своим инвестиционным потенциалом, потому мы расцениваем его как стратегического партнера», — цитирует Центр поддержки экспорта Рамина Сейфуллаева.