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В Баку пройдет крупнейшая конференция, где из первых уст будет рассказано о зверствах Франции в Новой Каледонии

В Баку пройдет крупнейшая конференция, где из первых уст будет рассказано о зверствах Франции в Новой Каледонии

Как известно, французские силы безопасности ответили насилием на мирный протест коренного народа канаков в Новой Каледонии, в результате чего более десяти мирных жителей были убиты, сотни ранены и арестованы. Решением правительства Франции доступ в Новую Каледонию закрыт, а незаконный комендантский час все еще действует. Чтобы скрыть от мирового сообщества зверства, творимые французской полицией и жандармерией, были грубо нарушены фундаментальные права канаков, владеющих островом, а также ограничена свобода выражения мнений.

Бакинская инициативная группа организует гибридную пресс-конференцию, чтобы прорвать информационную блокаду и донести до мирового сообщества, что происходит на острове.

Так, 13 июня группа журналистов, известных блоггеров и активистов гражданского общества из различных стран Африки, а также журналистов Новой Каледонии проведет круглый стол и пресс-конференцию на тему «Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире».

Целью конференции также является привлечение внимания мирового сообщества к нарушениям прав человека в Новой Каледонии через средства массовой информации, а также обсуждение вопросов налаживания совместного сотрудничества в сфере коммуникации в направлении борьбы с неоколониализмом, новым этапом колониализма, который все еще продолжается в Африке. На вопросы журналистов ответят местные чиновники Новой Каледонии.

Ожидается, что в конференции примут участие более 20 представителей иностранных СМИ. Конференция будет организована в гибридном формате и состоится 13 июня в 16:00 по бакинскому времени.

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