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Главное Мир

США будут немедленно высылать нелегалов из некоторых постсоветских стран

США будут немедленно высылать нелегалов из некоторых постсоветских стран

Мигрантов из шести постсоветских стран, которые незаконно пересекают границу между США и Мексикой в Сан-Диего, будут немедленно высылать из страны.

Об этом сообщил New York Post со ссылкой на служебные документы властей США.

Как сообщается, нелегальные мигранты из Кыргызстана, Грузии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно высылать. Но данное решение касается только взрослых нарушителей.

«Остальные будут освобождены с назначением даты суда в будущем, но не смогут ходатайствовать о предоставлении убежища»,– отмечено в служебной записке.

Данный приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом по незаконному пересечению границы в США, и куда прибывает большинство мигрантов из стран за пределами Северной и Южной Америки.

Также пограничникам разрешено пропускать в США мигрантов из более чем 100 стран стран Африки, Азии, Европы и Австралии. Им разрешено пребывать в США на время разбирательства их дел.

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