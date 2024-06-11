США будут немедленно высылать нелегалов из некоторых постсоветских стран

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Мигрантов из шести постсоветских стран, которые незаконно пересекают границу между США и Мексикой в Сан-Диего, будут немедленно высылать из страны.

Об этом сообщил New York Post со ссылкой на служебные документы властей США.

Как сообщается, нелегальные мигранты из Кыргызстана, Грузии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно высылать. Но данное решение касается только взрослых нарушителей.

«Остальные будут освобождены с назначением даты суда в будущем, но не смогут ходатайствовать о предоставлении убежища»,– отмечено в служебной записке.

Данный приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом по незаконному пересечению границы в США, и куда прибывает большинство мигрантов из стран за пределами Северной и Южной Америки.

Также пограничникам разрешено пропускать в США мигрантов из более чем 100 стран стран Африки, Азии, Европы и Австралии. Им разрешено пребывать в США на время разбирательства их дел.