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Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение, экипаж погиб

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Республике Северная Осетия – Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», – сказали в ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. «На место падения самолета вылетела комиссия ВКС», – добавили в Минобороны.

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