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США сняли запрет на поставку оружия бойцам «Азова»

США сняли запрет на поставку оружия бойцам "Азова"

США сняли запрет на поставку оружия бойцам «Азова».

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США.

«После тщательной проверки украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США», – говорится в заявлении.

«Закон Лихи» запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, замеченным в серьезных нарушениях прав человека. Госдепартамент не нашел «никаких доказательств» таких нарушений.

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