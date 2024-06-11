США сняли запрет на поставку оружия бойцам «Азова».
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент США.
«После тщательной проверки украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку Лихи, проведенную Государственным департаментом США», – говорится в заявлении.
«Закон Лихи» запрещает предоставление американской военной помощи иностранным подразделениям, замеченным в серьезных нарушениях прав человека. Госдепартамент не нашел «никаких доказательств» таких нарушений.