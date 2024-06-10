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Первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы жизни с нейрочипом

Первый человек с имплантом от Маска назвал плюсы и минусы жизни с нейрочипом

Нолан Арбо, первый пользователь нейроинтерфейса Neuralink, разработанного компанией Илона Маска, поделился своими впечатлениями о жизни с имплантированным в мозг чипом.

В интервью для журнала Scientific American Арбо рассказал о преимуществах и недостатках использования нейротехнологии.

Арбо стал парализованным ниже шеи после несчастного случая в 2016 году. В его череп была вставлена компьютерная плата, а в мозг – массив тонких электродов. По словам Арбо, он не чувствует чип и даже не подозревал о его наличии, если бы не знал о проведенной операции.

Нейроимплант значительно улучшил качество жизни Арбо. Он заявил, что благодаря технологии Neuralink он смог «восстановить связь с миром». Через неделю после операции Арбо научился управлять курсором мысленно. С помощью специального интерфейса он может просматривать сайты и социальные сети, отправлять текстовые сообщения, работать с приложениями и играть в видеоигры.

Устройство имеет один недостаток – необходимость регулярно заряжать его. Из-за этого Арбо часто прерывает игровые сессии. Кроме этого, в феврале произошел сбой в работе импланта, и Арбо потерял 85% его функциональности. Как выяснилось, проблема была в самом устройстве – электроды сместились. Компания Neuralink сумела восстановить большую часть функций импланта, перенастроив алгоритм работы системы.

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