Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета

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Спикеру Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибе Гафаровой присвоено звание почетного профессора Белорусского государственного университета (БГУ).

Сегодня в рамках официального визита председателя азербайджанского парламента в Беларусь по этому случаю в БГУ была организована церемония с участием научного и преподавательского коллектива, а также студентов университета.

На мероприятии ректор вуза Андрей Король изложил биографию спикера и огласил решение Ученого совета о присвоении Сахибе Гафаровой звания почетного профессора Белорусского государственного университета.

Затем ректор вручил Сахибе Гафаровой диплом и мантию почетного профессора.

С.Гафарова выразила удовлетворение посещением первого государственного университета Беларуси, столь престижного университета, являющегося флагманом высшего образования страны, и поблагодарила за присвоение звания почетного профессора БГУ.

Присутствующая на мероприятии председатель Совета Республики (верхняя палата парламента) Национальной Ассамблеи Беларуси Наталья Кочанова поздравила спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову.