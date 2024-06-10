В Турции заявили, что инфляция к концу года уменьшится до 38%

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Снижение инфляции в Турции начнется в июне. К концу года она уменьшится с 75,4% по итогам мая до 38%, а к 2026 году упадет ниже 10%, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.

«Мы предприняли определенные шаги в переходный период борьбы с инфляцией. Ее снижение начнется после мая, продолжится в последующие месяцы, и к концу года инфляция опустится до 38%. На 2026 год мы поставили задачу по инфляции – опуститься ниже 10%, тогда мы достигнем однозначного числа», – сказал Йылмаз в эфире телеканала NTV.