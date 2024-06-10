Хакан Фидан обсудил с Нарышкиным мирный договор между Азербайджаном и Арменией

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Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший в понедельник с визитом в Россию, встретился в тот же день в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Как отмечают источники, на встрече обсуждались урегулирование в Украине, ситуация в секторе Газа, в Сирии и на переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Фидан до назначения в 2023 году на пост главы МИД длительное время возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (МИТ).

В рамках визита в Россию Фидан примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, отмечают турецкие дипломатические источники.