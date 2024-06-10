Блинкен встретился с Нетаньяху

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем иерусалимском офисе госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

По ее информации, во встрече с израильской стороны также принимают участие министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

По завершении этой встречи состоится дискуссия в расширенном составе с участием других официальных лиц с израильской и американской сторон, отметили в канцелярии.