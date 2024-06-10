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Копыркина вернули в Ереван

Копыркина вернули в Ереван

Посол России в Армении Сергей Копыркин уже вернулся в Ереван.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает  РИА Новости.

Он ранее был вызван в Москву для консультаций. О вызове российского посла в Ереване в Москву для консультаций в МИД РФ сообщили в конце мая.

«Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване», – сказал Михаил Галузин. Собеседник подчеркнул, что «вызов посла для консультаций – это абсолютно стандартная процедура, которая достаточно часто применяется».

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