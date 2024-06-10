Парламент Грузии зарегистрировал пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ

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Бюро парламента Грузии зарегистрировало пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Заседание бюро транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Ведущим комитетом для рассмотрения пакета, состоящего из одного основного законопроекта и 18 вытекающих из него поправок в различные законы, определен юридический комитет.

Также инициативу правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» в обязательном порядке будут рассматривать комитеты по правам человека, образованию, отраслевой экономике и здравоохранения.

Поправки в законодательство запрещают публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Также вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены, либо рекламу подобного содержания. В кинотеатрах Грузии будет введен возрастной ценз на показ фильмов, содержащих гомосексуальные сцены.