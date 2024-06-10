Граждане Азербайджана могут посещать без визы 72 страны мира

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Азербайджан занял 72-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index. Граждане республики могут посещать без визы 72 страны мира.

Об этом говорится в докладе организации, передает Report.

Обладателем самого «сильного» паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира.

На втором месте находятся Южная Корея, Финляндия, Швеция и Нидерланды, с паспортом которых можно ездить в 193 страны без визы.

На третьем месте Австрия, Дания, Великобритания и Ирландия с безвизовым доступом в 192 страны.

На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран.