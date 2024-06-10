США и Польша создали коммуникационную группу по Украине

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США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своего видения происходящего в Украине.

Об этом сообщил американский государственный департамент.

Новая группа будет базироваться в Варшаве. В заявлении Госдепа сказано, что она предназначена для поддержки Украины «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

В рамках группы союзники Соединенных Штатов будут координировать обмен сообщениями и содействовать «точному освещению» событий на Украине, «разоблачая манипуляции» России.