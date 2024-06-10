Станция «Товуз» вновь принимает поезда после реконструкции

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Завершены ремонтно-восстановительные работы на станции «Товуз», расположенной на железнодорожном маршруте Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), с сегодняшнего дня станция вновь принимает пассажиров.

Отметим, что в связи с ремонтом станции курсирующие по указанному маршруту скорые поезда проезжали ее без остановки.

Информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, в приложении ADY Mobilе (www.ady.az/app) и в колл-центре 1822.