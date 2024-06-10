В Великобритании начнет работать первая физиотерапевтическая клиника с ИИ-врачами

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До конца текущего года Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) запустит первую физиотерапевтическую клинику с цифровыми врачами. Клиника будет работать на платформе Flok Health, одобренной к использованию регулятором в области здравоохранения. Об этом пишет The Guardian.

Пациенты смогут обращаться во Flok Health через приложение — напрямую или через своего участкового терапевта. Цифровой врач ответит в реальном времени на вопросы пациента и даст рекомендации.

Платформа Flok Health была разработана при участии медицинского специалиста и бывшего профессионального гребца Финна Стивенсона. По его словам, более 1000 работников медицинских учреждений NHS уже получили консультации от ИИ-физиотерапевта. Эти консультации, отмечают получившие их медики, как минимум были такими же полезными, как и консультация обычного физиотерапевта. 57% пациентов заявили, что консультация ИИ-врача даже лучше.

В NHS надеются, что это позволит значительно сократить очереди на получение физиотерапевтических услуг и уменьшит нагрузку на профильных врачей, которых в системе здравоохранения Великобритании сейчас не хватает. Очереди на лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата в Великобритании выросли с января 2023 года на 27%. И, по данным NHS, из-за проблем, связанных с такими заболеваниями, экономика ежегодно теряет более 30 млн рабочих дней.

Между тем не все британские специалисты уверены, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сфере медицинского обслуживания окажется таким уж эффективным. По мнению главы отдела медицинской информатики Физиотерапевтического общества Юэна Маккомиски, «ИИ имеет большой потенциал стать помощником для физиотерапевтов». «Однако ИИ пока еще не может моделировать врачебное мнение и навыки физиотерапевта»,— считает эксперт, добавляя, что необходимы дополнительные исследования, но «не за счет безопасности или доверия пациента».