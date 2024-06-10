Алиев и Эрдоган обсудили сотрудничество в оборонной и военно-промышленной сферах (фото, обновлено)

1120 Просмотров

В Анкаре состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Главы государств с удовлетворением подчеркнули успешное развитие братских, дружественных и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, передает Азертадж.

На встрече обсуждались расширение энергетических, транспортных, экономических, торговых связей между нашими странами, вопросы сотрудничества в оборонной, военно-промышленной и других сферах. Было особо отмечено расширение возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, подчеркнуто значение совместной деятельности двух стран по развитию Среднего коридора.

Также еще раз было отмечено значение дальнейшего развития Организации тюркских государств (ОТГ) и сотрудничества между нашими братскими странами, важность предстоящего в Шуше неформального саммита ОТГ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что примет участие в неформальном саммите в Шуше и передал поздравления по случаю проведения в Азербайджане СОР29.

Глава нашего государства еще раз пригласил президента Турции на СОР29.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением принял приглашение.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

***

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в аэропорту Анкары Эсенбога.

***

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает «Азертадж».

В аэропорту Эсенбога Анкары, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Алиева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и другие официальные лица.