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Скабеева показала карту стран, которые Кремль мог бы вооружить

Скабеева показала карту стран, которые Кремль мог бы вооружить

На российском телевидении показали карту стран, президент РФ Владимир Путин мог бы вооружить для того, чтобы они атаковали «чувствительные объекты» на территории стран Запада.

Такие угрозы он выразил в контексте того, что страны НАТО передали Украине ракеты большой дальности, а союзники разрешили атаковать цели на территории России. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщило издание Newsweek.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире своей телепрограммы заявила, что Москва могла бы «начать поставлять такие же высокоточные ракеты большой дальности, только лучшего качества, потому что они российские, тем странам, желающим ударить по нашим врагам».

Выделив несколько стран на карте, Скабеева предположила, что Москва может отправить ракеты йеменским повстанцам-хуситам и нескольким другим странам.

«На карте не только Каракас и Куба, куда мы могли бы отправить ракеты, но и повстанцы-хуситы в Йемене и Северная Корея», – сказала она.

Скабеева также в очередной раз прибегла к ядерному шантажу в отношении стран Запада. «Другой вариант – классический и традиционный, а именно ядерный удар. У нас нет другого выхода, если безопасность нашей страны находится под угрозой. Мы будем вынуждены запустить ядерную ракету», – пригрозила она.

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