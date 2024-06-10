France 24: Результаты выборов в Европарламент – унижение для Макрона

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Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны после того, как его партия «Возрождение» потерпела «унизительное поражение» от правых на выборах в Европарламент, пишет France 24.

В материале сравнивается решение президента Франции с броском игральных костей, поскольку поддержка ультраправых находится на самом высоком уровне, другие политически силы находятся в «замешательстве», а Олимпийские игры в Париже не за горами.

«Результат стал резким упреком в адрес президента Франции-еврофила, который пришел к власти в 2017 году, пообещав гарантировать, что у французских избирателей «больше не будет причин голосовать за крайние партии», — пишет France 24, оценивая результаты выборов как «унижение для Макрона».

Кроме того, говорится в тексте, поражение Макрона стало «сокрушительным ударом» для премьера Габриэля Атталя, который был назначен менее шести месяцев назад, чтобы «вдохнуть новую жизнь во второй срок полномочий Макрона».