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Фон дер Ляйен: Новое большинство в Европарламенте будет «проукраинским»

Фон дер Ляйен: Новое большинство в Европарламенте будет «проукраинским»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала на пресс-конференции в Брюсселе, каким будет новое большинство в Европейском парламенте (ЕП). Об этом сообщает ТАСС.

Политик поздравила с победой свою неохристианско-демократическую Европейскую народную партию (ЕНП). Вместе с тем она выразила уверенность, что ее назначат на второй срок на пост главы ЕК.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала фон дер Ляйен.

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