Сенатор Грэм назвал истинную причину войны в Украине: Мы не можем отдать Путину 10-12 трлн долларов |
В Армении заявляют о задержании Джейхуна Гусейнов (обновлено) |
Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео) |
У Эрдогана анонсировали визит Ильхама Алиева в Анкару |
Партия Макрона потерпела сокрушительное поражение на выборах, он распустил Нацсобрание |
Малахат Атасевер: Мой сын – также первый космонавт Азербайджана |
«Нетаньяху мешает добиться настоящей победы». Бени Ганц покинул правительство Израиля и ждет досрочных выборов |
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото) |
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России |
Главное Армия

Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео)

Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео)

Самолет ВСУ впервые нанес прямой удар по цели на территории России, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник в армии Украины.

По словам собеседника, в воскресенье, 9 июня, в Белгородской области был поражен командный пункт. Пока не ясно, какой тип боеприпасов использовался при атаке, в том числе было ли это западное оружие.

«Хотя оценка ущерба все еще проводится, это подтверждено как прямое попадание. Это первый боеприпас ВСУ, доставленный с воздуха по цели на территории России», — добавил источник.

Украина неоднократно наносила удары беспилотниками вглубь российской территории, но использование военного самолета для нанесения ударов по целям внутри России может быть воспринято Москвой как новая эскалация, отмечает Sky News.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении заявляют о задержании Джейхуна Гусейнов (обновлено)
Армия

В Армении заявляют о задержании Джейхуна Гусейнов (обновлено)

2024/06/10, 10:42
Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео)
Армия

Украина впервые нанесла удар по России с помощью самолетов: уничтожен командный пункт (видео)

2024/06/10, 09:24
Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото)
Армия

Украина впервые уничтожила Су-57, причем на аэродроме (обновлено, фото)

2024/06/09, 20:13
Украина впервые нанесла авиаудар по территории России
Армия

Украина впервые нанесла авиаудар по территории России

2024/06/09, 19:47
ХАМАС: ЦАХАЛ, освободив четырех заложников, убил еще троих (видео)
Армия

ХАМАС: ЦАХАЛ, освободив четырех заложников, убил еще троих (видео)

2024/06/09, 19:15
Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину
Армия

Bloomberg: Россия отправляет молодых африканцев умирать в Украину

2024/06/09, 18:29
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/06/09, 15:48
Германия саботирует идею Макрона об отправке инструкторов в Украину
Армия

Германия саботирует идею Макрона об отправке инструкторов в Украину

2024/06/09, 14:01
РМК продолжает вывод техники из Карабаха (видео)
Армия

РМК продолжает вывод техники из Карабаха (видео)

2024/06/09, 13:47