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В Канаде 91-летнего миллиардера арестовали по обвинению в изнасиловании

В Канаде 91-летнего миллиардера арестовали по обвинению в изнасиловании

В Канаде 91-летнего миллиардера (состояние 1,5 млрд, по версии Forbes), основателя компании по производству автозапчастей Magna International Фрэнка Стронаха, обвинили в изнасиловании, двух эпизодах сексуального насилия и других преступлениях подобного рода, сообщается на сайте полиции канадского региона Пил.

«7 июня 2024 года Фрэнк Стронах был арестован и обвинен в пяти уголовных преступлениях: изнасиловании, непристойном нападении на женщину, сексуальном насилии (два) и насильственном лишении свободы», — сказано в сообщении.

«Жертв больше одной, но мы пока не подтвердим это число», — заявил констебль полиции Тайлер Белл, передает Associated Press. По его словам, речь идет об эпизодах, которые относятся к периоду с 1980-го по 2023 год.

После предъявления обвинений Стронаха освободили из-под стражи на определенных условиях, но вскоре он предстанет перед судом Онтарио. Людей также призвали обращаться в полицию, если они стали жертвами или знают информацию, которая поможет расследованию.

Адвокат миллиардера Брайан Гринспен заявил, что его клиент «категорически отрицает обвинения в неподобающем поведении, которые были выдвинуты против него», передает Bloomberg. В Magna сообщили, что Стронах не имеет отношения к компании с тех пор, как отказался от контроля в 2010 году.

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