В Индонезии женщина закончила свою жизнь в животе питона

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Гигантский сетчатый питон съел 50-летнюю женщину в Индонезии. Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что женщина пропала в лесу, недалеко от дома, по дороге на рынок. Муж женщины забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей на поиски. На следующий день они нашли в зарослях шестиметрового питона с большим вздутием живота.

Жители села, заподозрив худшее, разрезали животное и обнаружили женщину в желудке змеи.

«Если бы я был с ней в тот день, питон бы не решился к ней прикоснуться. Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью», – прокомментировал произошедшее муж погибшей.

Теперь он остался один с четырьмя детьми.