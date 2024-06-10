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Главное Экономика

Казахстан обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан и обратно

Казахстан обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан и обратно

Свыше 1570 транзакций было совершено в апреле 2024 года из Казахстана в Азербайджан через системы международных денежных переводов (СМПД).

Об этом говорится в отчете Национального банка Казахстана.

Общий объем вышеуказанных транзакций составил 994,9 миллиона тенге (примерно 2,23 миллиона долларов США). Доля Азербайджана по количеству и объему денежных переводов из Казахстана в апреле составила 0,8 и 1,5 процента соответственно.

В то же время из Азербайджана в Казахстан в апреле было совершено около 550 транзакций на общую сумму 390,8 млн тенге (примерно 878 тысяч долларов). Доля Азербайджана по количеству и объему транзакций составила 0,7 и 1,9 процента соответственно.

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